رئيس مانشستر يونايتد يقرر الرحيل

يغادر ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، منصبه بحلول نهاية العام الجاري ، وفقًا لما أكدته تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء.





وفي هذا الصدد أكد لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات العالمي ، أن المستشار العام للنادي الإنجليزي باتريك ستيوارت، من المقرر أن يصبح هو رئيسا تنفيذيا مؤقتا.

كان أرنولد قد بدء مهمامه في منصبه الجديد خلال مطلع عام 2022.

وأكدت التقارير ، أن الغموض لا يزال مسيطرًا أيضًا حول مستقبل ملكية النادي ، بعد نية العائلة البريطانية المالكة في بيع النادي إلى جهات استثمارية أخرى.

استثمارات السعودية ..

على صعيد متصل بدأت أندية الدوري السعودي مبكرًا في البحث عن بدائل ودعم بالصفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك قبل شهر ونصف من موعد بدايته، مما يؤكد على وجود عدد من اللاعبين الكبار بأندية صندوق الاستثمار يقتربون من الرحيل.

تشهد الساعات القليلة المقبلة ضربة قوية برحيل أحد أجانب أندية صندوق الاستثمار أو صدور قرار مفاجئ بزيادة عدد المحترفين في كل فريق إلى 9 لاعبين، لإعطاء الدوري أكثر حماس وقوة ومتابعة.