''تجمل بالأخلاق'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم لذوي القدرات الخاصة 

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان ''تجمل بالأخلاق''، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين بدمو، بحضور مترجم الإشارة أحمد الجندي، تحدث فيها محمد محمود صالح محاضر تنمية بشرية قائلا: تعد القيم الإنسانية والخلقية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الإنسان والمجتمعات، وهي الأداة التي تقيس الفرق بين إنسان وآخر، ومجتمع ومجتمع آخر، وأن القيم الإنسانية ثابتة لا تتغير أبدا بتغير الزمان أوالمكان، كما أشار '' صالح '' إلي أهم القيم الإنسانية التي نسعي إليها وهي؛ الحق، والعدل، والخير، والتسامح، والسلام، والأمانة، والصدق والتعاون، بينما نفذت سناء قناوي مسئول قسم التمكين الثقافي، ورشة فنية من الفوم، بمدرسة التربية الفكرية، مع مجموعة من طلاب ذوي القدرات الخاصة. جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

وتحت عنوان '' قيمة التسامح'' أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم، حوارا مفتوحا، بحضور طلاب مدرسة الناصرية بنات، تحدث خلاله الأديب عبد الكريم عبد الحميد، حول أهميه التسامح بين دول العالم وبين أفراد المجتمع الذي نعيش فيه، مشيرا إلي أنواع التسامح؛ فهناك التسامح الديني، والتسامح في الأسرة، وفي المدرسة، والتسامح مع الآخرين، بينما نفذت مكتبة حي جنوب ورشة فنية للرسم الحر نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية، تم خلالها تنفيذ رسومات متنوعة تضمنت علم مصر وفلسطين، بحضور طلاب مدرسة الزهراء الإبتدائية، وأخري لقسم الجمعيات الثقافية، نفذتها أمانى عبد التواب مسئولة القسم، لتعليم الطلاب الأشغال اليدوية لعمل فستان صيفي.

"الطفل نواة الأسرة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان ''الطفل نواة الأسرة''، تحدثت فيها ميادة سلامة عبد الباقي أمين مكتبة الطفل بالموقع، عن مفهوم الطفولة، بأن الطفل هو ما دون ثمانية عشر عاما، وأطفالنا هم فلذات أكبادنا، ومستقبلنا الذين نأمل خيرهم عندما نكبر، فهم السند والمتكئ، والاهتمام يأتي في المقدمة قبل أي شئ آخر، لأن الطفل نواة الأسرة، التي هي أساس المجتمع، فإن صلاح أطفالنا يصلح المجتمع بأكمله، وأن أفضل إستثمار في الأبناء، بالحفاظ علي صحتهم، وتنمية وثراء عقولهم.