وكيل صحة البحيرة يتفقد القومسيون الطبي بدمنهور

أجرى الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة تفقدية مفاجئة للقومسيون الطبي بدمنهور، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطن .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود شكر مدير القومسيون الطبي، والدكتور باسم الشريف نائب المدير .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية جيدة ومتكاملة لمواطني المحافظة.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على اللجان المنعقدة داخل القومسيون، وإلتقى بعدد من المرضى والمترددين وتابع سيادته تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم

ووجة جميعة، بتوفير غرفة لحفظ الملفات الخاصة بالمرضى أصحاب كارت الخدمات المتكاملة .

وعلى الفور قام مدير القومسيون بمخاطبة المديرية بذلك، وتم توفير اللازم لتوفير غرفة الحفظ أثناء تواجد الدكتور وكيل الوزارة.

وحرص وكيل الوزارة، على التأكيد بضرورة العمل على راحة المواطنين من المترددين ، وكذلك زيادة عدد الأطباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .