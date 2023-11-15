شظايا القضية الفلسطينية تسقط قناع مشاهير الفن.. نجوم ضحايا المال (تفاصيل)

أظهرت القضية الفلسطينية وطنية وتفاعل الفنانين وموقفهم ناحية الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، ليُعَاد ترتيب مقامات الفنانين من جديد، ليرى البعض أن هناك فنانين قدموا ما في وسعهم تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وآخرين كان موقفهم وصفه البعض بـ"السلبي"، الأمر الذي جعل الجمهور يطالبون بمقاطعة أعمالهم الفنية وإلغاء متابعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان محمد سلام

مشاهير ضحوا بالمال من أجل فلسطين

من الفنانين الذين ذاع صيتهم وتصدروا محركات البحث بعد تضامنه مع القضية الفلسطينية وتعاطفه لما يحدث بغزة من قصف وإبادة الشعب الفلسطيني، هو الفنان محمد سلام، إذ أعلن انسحابه من بطولة العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، الذي عُرض أخيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، موضحًا في فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أن ضميره لا يسمح له بتقديم عمل غنائي استعراضي كوميدي، في ظل استشهاد آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وسرعان ما حصد الفيديو نسبة مشاهدة عالية، لينشر محبوه صوره متضامنين معه ومؤيدين لقراره السليم.

الفنانة أنغام

أما المطربة أنغام، فقد تعرضت للهجوم اللاذع والتهديدات الصريحة من قبل العدو الصهيوني على رقمها الخاص، وذلك بعد نشر أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوست لتضليل الرأي العام والتشوش عن الحقيقة، لتعيد أنغام مشاركتها وتدعو عليه قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك، في إشارة منها لأفيخاي أدرعي".

ورد عليها أفيخاي أدرعي قائلًا: "حضرة الفنانة أنغام.. التي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي فيما تنشره، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم، وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: “أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس، الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية”.

ولم تترك أنغام حقها لتلقنه درسًا وتذكره ماذا حدث في الجيش الإسرائيلي في حرب 1973، ورجوع جيش الاحتلال بالبيجاما، قائلة: "أنت يا اسمك إيه!! من دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. أنا اسمي ‎أنغام مطربة مصرية عربية، عارف يعني إيه مصرية؟ يعني ‎مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎صهيوني، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

وتابعت أنغام: "بعد ما ‎الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش ‎النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم "ولكل فعل رد فعل".

وأضافت: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتلتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت!! و‎فلسطين وشعبها بيقاوموا محتلًا غاشمًا مجنونًا ومغتصبًا، يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

واختتمت أنغام حديثها باستشهادها بآية من القرآن الكريم قائلة: " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

ليرى الجمهور والوسط الفني أنها بطلة وقوية، لم تخف من تهديدات العدو لها، ليعيد اللقب إليها "صوت مصر" والذي تنافست عليه هي والفنانة شيرين عبد الوهاب.

فنانين يتضامنون مع القضية الفلسطينية

فيما شارك الكثير من نجوم الفن في مصر بوقفة تضامنية، نظمتها نقابة المهن التمثيلية لدعم شعب فلسطين في حربه ضد العدوان الإسرائيلي، وشارك فيها العديد من الفنانين، مثل: باسم سمرة وخالد الصاوي وسيد رجب، وأحمد عبد العزيز وعمرو عبد الجليل و وجومانا مراد، ووفاء عامر ولبلبة ونرمين الفقي وأنوشكا ومحمد محمود وأحمد بدير وسلوى خطاب وحمادة هلال وعبد العزيز مخيون والمخرج مجدي أحمد علي ومها أحمد ومجدي كامل ورنا رئيس وسماح أنور وسيمون ومحمد رياض وهاجر الشرنوبي وإيهاب فهمي، مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

بيومي فؤاد

فنانون خسروا شعبيتهم بعد موقفهم من القضية الفلسطينية

وعلى النقيض، شارك الممثل بيومي فؤاد في المسرحية التي رفض محمد سلام المشاركة فيها، وتحدث بيومي على خشبة المسرح وأمام الجمهور والمشاهدين عبر شاشات التليفزيون، معبرًا عن رفضه لانسحاب " سلام " من العرض المسرحي موضحًا أن هذا التصرف سبب إحراج للمشاركين بالعمل، وأكد "فؤاد" على أنهم لم يشاركوا في موسم الرياض من أجل المال بل لأنه فن ولأن له الشرف بذلك.. وسرعان ما انهالت التعليقات والانتقادات عليه ليروا أنه لم يكن في شجاعة محمد سلام، كما تعرض لانتقادات شديدة اللهجة، ليتهمه الجمهور بعدم الوطنية وعدم تأثره بإبادة الشعب الفلسطيني من رجال ونساء وأطفال وكبار السن، مما تراجع حجم التفاعل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ليقل كل يوم عدد كبيرا من المعجبين لصفحته، الأمل الذي جعله يغلق الصفحة بشكل نهائي لكنه يواصل تقديم باقي عروضه بالمملكة.

تامر عاشور

ورغم جماهيرية المطرب تامر عاشور في مصر والدول العربية، إلا أن فلسطين خط أحمر بالنسبة لهم، فتبدل الحال وتم وضعه ضمن قائمة الفنانين غير الوطنيين، بعد إحيائه عدة حفلات خلال تلك الفترة، في الوقت الذي أعلن فيه عدد كبير من المطربين إلغاء حفلاتهم تضامناً مع الشعب الفلسطيني، لكنه تجاهل هذا الهجوم وواصل نشاطه الفني، وسرعان ما انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه، والتي جاء من بينها: "مش سامعينك من صوت الشهداء"، "العيب مش فيك بصراحة، العيب في اللي بيحضرلك وعنده نفس يرقص".

محمد صلاح ومحمد رمضان

مشاهير فضلوا الحياد تجاه القضية الفلسطينية

وهناك من أراد أن يمسك العصا من المنتصف، مثل النجم محمد رمضان وقائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، يستمرون في عملهم دون توقف وفي الوقت نفسه يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من خلال كواليس أغنية لكأس الأمم الأفريقية عام 2023، وعلق قائلا: "لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية".

وأضاف: "ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم".

وتابع: "وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا".

وفي منشور آخر، وجه رسالة للدول العربية، مشيرا إلى أنها تمتلك العدة والعتاد اللازمين لدخول الحرب، قائلًا: "عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟، صوتنا يوصل لبلادنا!، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدى وتترمي ونشتري غيرها، هنستخدمها متى أسلحتنا وجيوشنا؟".

أما بالنسبة لمحمد صلاح فمن بداية الأزمة الفلسطينية لم ينشر أي شيء يعلن خلاله تضامنه مع فلسطين، لينهال عليه الانتقادات والهجوم من قبل متابعيه العرب، وأوضح البعض السبب في ذلك هو أن لديهم أوامر واضحة في الدوري الإنجليزي بالابتعاد عن السياسة، خصوصًا أنه نشر فيديو ترويجي لإحدى المجمعات السكنية الشهيرة خلال القصف.

وبعد أيام عدة ظهر محمد صلاح في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، ليعلن تعاطفه مع الأطفال والضحايا بفلسطين، قائلًا: " ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع.. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها.. يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية.. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء.. والإنسانية يجب أن تسود".

كما تبرع محمد صلاح بمبلغ مالي ضخم لـ الهلال الأحمر المصري، وذلك لتصل مساعداته إلى غزة، بعد قصف مستشفى المعمداني وتسبب في حدوث وفيات وضحايا كثيرة في غزة.