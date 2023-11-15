الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحقق رقم قياسي في مواجهات سلة الزمالك

سلة الأهلي
سلة الأهلي

حقق فريق السلة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 81-66 بالأمس ، خلال اللقاء الذي أقيم في ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة دوري المرتبط؛ ليصح على بعد خطوة من حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي، عقب تفوق فريق المرتبط للناشئين بالأهلي 18 عامًا بالأمس أيضًا بنتيجة 72-56.
  

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موعد مواجهة الأهلي الافتتاحية بمجموعات دوري أبطال أفريقيا


وخلال آخر 20 مواجهة مباشرة بين الأهلي والزمالك في كافة المناسبات ، تمكن الأهلي من الفوز خلال 19 مباراة ، بينما تعرض الأحمر لخسارة وحيدة في منافسات دوري المرتبط موسم 2020-2021.

انتصار الأمس ..

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصار على نظيره الزمالك، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء ، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بالموسم الحالي 2023 – 2024.
 كان النادي الأهلي قد تأهل لربع نهائي دوري المرتبط كرة السلة رجال على حساب فريق القناة، بينما كان نادي الزمالك قد تأهل على حساب نادي الطيران.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بنتيجة 81 مقابل 66 للفارس الأبيض.
واحتسب حكم المباراة 4 رميات لصالح نادي الزمالك كانت بنهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 43-37.

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