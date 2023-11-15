صفقة بـ2.7 مليون جنيه.. الإيقاع بتشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة بمطروح

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة، بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2.7 مليون جنيه.

صفقة بـ2.7 مليون جنيه.. الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة بمطروح

وفي وقت مسبق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5000 قرص عقار مخدر ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2،775،000 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تعرضت الفنانة شيماء بكر الشهيرة بـ جوري بكر أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة والمعروفة باسم وداد لسرقة حقيبة بها متعلقات ثمينة ومشغولات ذهبية وجهاز إرضاع مولود في مطار القاهرة.

حقيبة بها مشغولات ذهبية ومتعلقات ثمينة.. سرقة الفنانة جوري بكر في مطار القاهرة

وتحقق نيابة النزهة في واقعة سرقة حقيبة الفنانة جوري بكر وذلك عقب عودتها من شرم الشيخ رفقة أسرتها.