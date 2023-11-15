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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميندي يقترب من العودة للمشاركة أساسيا مع ريال مدريد

ميندي
ميندي

يعاني الفرنسي فيرلاند ميندي  الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد من قلة المشاركة مع الملكي في الفترة الأخيرة.

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ويعتمد أنشيلوتي على إدوارد كامافينجا في مركز الظهير الأيسر إلى جانب استعادة فيران جارسيا من رايو فاليكانو، بسبب إصابات ميندي، لكن مستوى النجم الفرنسي المتراجع كان سبب استمرار أنشيلوتي في عدم الاعتماد عليه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ميندي اقترب من استعادة مستواه الذي قد يجعله يعهود للمشاركة أساسيا مع ريال مدريد، بعدما تخلص الفرنسي من المشاكل البدنية التي يعاني منها منذ الموسم الماضي.

وأصبح اللاعب ميندي قريبا من استعادة مكانته كعنصر أساسي في تشكيل ريال مدريد بشكل ثابت.

وبدأ فيران جارسيا بشكل أساسي في تشكيل ريال مدريد منذ بداية الموسم، وسط غياب اللاعب الفرنسي بعد تعرضه للإصابة لكن مستواه لم يقنع أنشيلوتي ، ليفضل إشراك كامافيناج في بعض المباريات في هذ المركز.

وتغيب ميندي عن أول مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد تعرضه لإصابة عضلية لكنه عاد في ديربي مدريد، ولعب لمدة نصف ساعة، وأرتفعت أسهمه في ريال مدريد على الرغم من غيابه عن مباراة رايو فاليكانو كإجراء احترازي.
 

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