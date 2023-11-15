موعد مواجهة الأهلي الافتتاحية بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني فى مواجهة الجولة الأولى من منافسات مرحلة دور المجموعات للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.





وتنطلاق المواجهة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجارى عند الساعة التاسعة.

ويقترب ستاد السلام من استضافة مواجهة الأهلي الأفريقية الأولى ، بدلاً من ستاد القاهرة المقرر إغلاقه عقب مواجهة مصر وجيبوتي غدًا لفترة تقدر بـ 15 يوم لإصلاحات على أرضية الملعب تزامنًا مع قدوم موسم الشتاء.

الأهلي راحة من التدريبات ..

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح الفريق راحة أسبوعًا بداية من مساء الجمعة الماضي ، بعد انتهاء المواجهات الرسمية عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز لفترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.