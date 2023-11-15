تصل لـ 70 جنيهًا.. زيادة جديدة في أسعار التونة

شهدت أسعار تونة صن شاين ارتفاعا جديدا بدءا من اليوم 15-11-2023 بجميع أنواعها وأحجامها للمرة الرابعه خلال عام 2023 ، بعد آخر زيادة لها خلال أغسطس الماضي.

وتنشر "بوابة الوفد" في التقرير التالي أسعار تونة صن شاين بعد ارتفاعها ، حيث سجل سعر تونة صن شاين قطعة وزن العبوة 200 جرام بنحو 60 جنيها للعبوة بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إن سعر تونة صن شاين قطع وزن 185 جراما سجلت 55 جنيه ، وبلغ سعر العبوة 185 جراما صن شاين دايت حوالي 55 جنيهاً .

وأشار إلى أن أسعار تونة صن شاين المفتتة وزن 185 جراما للعبوة نحو 35 جنيها، فيما بلغ سعر العبوة صن شاين وزن 95 جراما مفتتة نحو 22 جنيهاً للعبوة وهي الأقل سعرا، كما سجلت العبوة وزن 120 جراما تونة صن شاين شرائح سادة نحو 70 جنيهاً للعبوة.

أسعار التونه بجميع أنواعها

وارتفع أيضاً سعر تونة صن شاين نوع فانسي قطع وزن 170 جراما إلى 65 جنيه، وفانسي قطع بزيت الزيتون وزن 185 جراما لتسجل 65 جنيهاً للعبوة الواحدة .

وسجلت تونة صن شاين نوع إكسبريس قطعة واحدة وزن 160 جراما نحو 50 جنيهاً ، والعبوة إكسبريس وزن 150 جراما قطع بلغت 47 جنيها، بالإضافة إلى العبوة وزن 150 جراما نوع مفتت نحو 29 جنيه.