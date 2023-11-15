وزير الرياضة: تسليط الضوء على النماذج المشرفة من شبابنا في الخارج

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد.

وأكد وزير الشباب حرص الوزارة على التعامل والاهتمام بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما الوزارة داعمة لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج.

وأضاف صبحي أننا دائما حريصون على إشراك شباب المصريين فى الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب.

وتابع: "كما أننا نتعاون مع العديد من الوزارات ومنها على سبيل المثال وزارة التعليم العالى من خلال اتحاد الجامعات كما لدينا العديد من التعاون والأنشطة المنفذة والمختلفة مع وزارة التربية والتعليم من خلال الأنشطة الرياضية المتعددة لطلبة المدارس بمختلف الأعمار".

وأضاف صبحي: "نعمل فى وزارة الشباب والرياضة على الدمج بين شبابنا فى الخارج والداخل من خلال تسليط الضوء على النماذج المشرفة من شبابنا فى الخارج كنماذج مشرفة ومثل أعلى للشباب داخل الوطن".

ونوه وزير الشباب إلى ضرورة وأهمية المشاركة الفعالة للشباب فى الاستحقاق الرئاسي المقبل.

من جانبه ثمن الدكتور محمود حسين على اللقاء وعلى دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاتحاد ومساندته غير المحدودة لهذا الكيان الشبابي والذي يخدم المصريين فى الخارج مضيفا أن الاتحاد يضم ٣ آلاف شاب وفتاة المتواجدين فى مختلف دول العالم فى الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، مشيدا بما تم تناوله في الاجتماع من تعاون متبادل بين الوزارة والاتحاد بالإضافة إلى تنظيم الكثير من الرحلات لهؤلاء الشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة .

حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور محمد الصفتى مدير عام المكتب الفني والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة.

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