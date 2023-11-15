الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. وصول 13 من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج في مصر

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أعلن مراسل “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل وصول 13 من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

معبر رفح البري

 وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، والذي بلغ عددهم 17 مصابًا.

 ولفت «عبدالغفار» إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة معبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على ١٦٦ من رعايا الدول الأجنبية، بينهم ٤٢ طفلًا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  
 وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرًا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولًا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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