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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 52 فلسطينيًا بينهم 15 طالبة جامعية من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 52 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم 15 طالبة جامعية.

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وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصًا من الخليل غالبيتهم شابات وبينهن ابنة أسير مُحرر، وتسعة من بيت لحم بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة من "نابلس"، وأربعة من "جنين"، وشقيقين من "طولكرم". 

 

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ستة من مناطق متفرقة بمدينة القدس المُحتلة وثمانية من "رام الله" بوسط الضفة الغربية. 

 

وحسب نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، فمنذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ترافق الاعتقالات الواسعة في مدن الضفة أعمال تنكيل واعتداءات بالضرب والإهانة المتعمدة من قبل جيش الاحتلال. وطالت الاعتقالات صحفيين ومؤثرين وأسرى سابقين وكل من تسول له نفسه انتقاد الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.

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