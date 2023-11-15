بالصور .. تدريب مُفتشي العمل في 8 محافظات على دليل تفتيش "المساواة بين الجنسين"

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن افتتاح ورشة العمل الثانية حول بيئة العمل اللائقة للجنسين، المُنعقدة على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية، تنسيقاً مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يُراعى "المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع"، فى إطار التعاون بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل.



وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: الإسكندرية، وبورسعيد، وكفرالشيخ، ودمياط، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية، حول دليل التفتيش، والتركيز على مناقشة مُدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.



وأوضحت الوزارة، أن أمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب السيد الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة، افتتحت الورشة، نقلت تحيات الوزير حسن شحاتة وزير العمل إلى السادة الحضور والمشاركين، واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين، وحماية المرأة داخل مكان العمل، كما أثنت على التعاون القائم بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ومنظمة العمل الدولية، وشكرت المنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات.



وتقدمت شيرين زايد مدير المشروع بالشكر والتقدير للحضور، وأشارت إلى المُخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الإرشادي للمساواة بين الجنسين.