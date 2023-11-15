سوهاج تنتهي من تطهير المخرات وتجهيز السدود لمواجهة أخطار السيول

استعدت محافظة سوهاج جيدا لمواجهة فصل الشتاء وأخطار السيول المحتملة تحسبا لتقلبات المناخ من خلال رفع كفاءة منظومة مواجهة الأزمات والكوارث بكافة مراكز المحافظة وخاصة المناطق التي تتعرض للسيول الخطيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة وبدأت المحافظة هذا العام الاستعداد مبكرا لمواجهة تلك الأخطار حيث قامت بإنشاء سد وبحيرة صناعية بمخر سيل الحاجر بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج كما نفذت أعمال مكثفة لصيانة السدود والمخرات وتطهير الترع والمصارف بجميع مخرات السيول ولم تقتصر خطط المحافظة على إنشاء سدود للحماية في الأماكن التي تتعرض للسيول ولكن تم إجراء عدة إختبارات عملية لفحص المعدات والمركبات التي تنتقل إلى مواقع الأزمات للتعامل مع السيول والكوارث .

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة المخاطر والأزمات وتلقي البلاغات الهامة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتنسيق المتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمركز المغلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء .



واستفادت سوهاج من الأخطاء التي حدثت في سيول عام 2016 عندما دمرت السيول عدة منازل بقرى مركز ساقلتة واكتفى المسئولون في الإدارات المختلفة بإلقاء اللوم على بعضهم البعض وعجزت أجهزة المحافظة عن التعامل مع الموقف واضطرت المنطقة الجنوبية العسكرية للتدخل الفوري وتم توفير وسائل الإعاشة والطعام لجميع المواطنين في القرى التي اجتاحتها السيول.

وشدد محافظ الإقليم على ضرورة مراجعة موقف كافة السدود المنفذة وكذلك سلامة الجسور وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع فترة فصل الشتاء عن شبكتي الترع والمصارف مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف الأزمات بالمراكز والمديريات وغرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة.





وأكد اللواء طارق الفقي على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات،مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى والحصر الدقيق لكافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات والعناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.





ومن جانبه قال المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة مشيرا إلى أن عدد مخرات السيول بسوهاج يبلغ 12 مخرا بالإضافة إلى 23 سد إعاقة وحاجزي حماية وبحيرتين صناعيتبن وجار إستمرار العمل في سد "وادي قصب" بنجوع مازن بمركز دار السلام .





وأضاف وكيل وزارة الرى بالمحافظة أنه تم وضع خطة لمواجهة السيول منها التبليغ الفوري عند حدوث أى سيول أو حوادث طارئة أخرى لغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة المركزية ورفع درجة الإستعداد القصوى فى جميع الإدارات والجهات المشاركة فى مجابهة أخطار السيول وسرعة تحرك المعدات اللازمة من (لوادر – حفارات – أوناش – بلدوزرات – جريدارات) لموقع الحدث والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية الأخرى مثل المحافظة والوحدات المحلية وأجهزة وزارة الداخلية المختصة والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات بالإدارة المركزية فيما يخص خطوط السير والتحركات ووضع أولويات الأعمال المطلوبة وعند الحاجة إلى أى دعم من جهات أخرى .





وأوضح "إبراهيم" أنه يتم إبلاغ تفتيش قناطر نجع حمادى بسرعة قفل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية، ويتم فورا إخطار هندسة رى دار السلام بسرعة فتح مفيض عبدالهادى راضى ،ويتم إبلاغ هندسة رى أخميم بسرعة فتح مصب تخفيف العيساوية عند الكيلو 63 على ترعة نجع حمادى الشرقية وإخطار هندسة رى سوهاج بسرعة فتح مصب التخفيف على النيل مباشرة عند الكيلو 77 على ترعة نجع حمادى الغربية، ويتم فورا تحريك مجموعات العمل إلى المناطق التى حدث بها سيول لسرعة تصريف المياه الناتجة من السيول ، وإعطاء التعليمات لإيقاف الفورى لمحطات بنى حميل ومحطات مشروع غرب طهطا و يتم تحريك المعدات إلى مواقع السيول لسرعة إزالة أى عوائق ولتصريف المياه إلى أقرب ترعة رئيسية.





ومن أهم المخرات مخر سيل الكوثر شمال شرق محافظة سوهاج يمر بمنطقة حى الكوثر ويبلغ طوله حوالى 3.7 كيلو متر يصب فى مخر سيل السلامونى بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

ومخر سيل السلاموني يمر بقرية السلاموني بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج ويبلغ طوله حوالي 2 كيلو و135 مترًا ويصب فى ترعة السلامونى بر أيمن منه لترعة نجع حمادى الشرقية بالكيلو 70 بر أيمن.

ومخر سيل أولاد سلامة يمر بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ويبلغ طوله حوالى 2.2 كيلو متر ويصب فى مصرف سوهاج الرئيسى بر أيسر ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

ومخر سيل رقم "1" يمر بقرية عرب العطيات القبلية بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج ويبلغ طوله حوالي 900 متر ويصب فى المصرف القاطع بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

ومخر سيل رقم "2" الذي يمر بقرية البلابيش بمركز دار السلام ويبلغ طوله حوالى 880 متراً ويصب بالمصرف القاطع بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

ومخر رقم "3" الذي يمر بقرية عرب الصبحة بمركز دار السلام ويبلغ طوله حوالى 790 متراً ويصب بالمصرف القاطع أيضا بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

ومخر سيل رقم "4" الذي يمر بقرية عزبة رضوان بمركز دار السلام ويبلغ طوله حوالى 885 متراً ويصب فى المصرف القاطع بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

ومخر سيل رقم " 5 " ويمر بقرية عرب العطيات البحرية ويبلغ طوله حوالى 1300 متر ويصب فى المصرف القاطع بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

ومخر سيل رقم " 6 " الذي يمر بقرية عرب العطيات البحرية بمركز دار السلام ويصب فى المصرف القاطع بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

مخر سيل المصرف القاطع ممتد بقرية البلابيش جنوباً حتى نجوع مازن شمالاً بمركز دار السلام ويبلغ طوله حوالى 16.7 كيلو متر ويصب في مخر سيل نجوع مازن عند الكيلو 1.750 بر أيسر ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة.

مخر سيل نجوع مازن يمر بنجوع مازن بمركز دار السلام ويبلغ طوله حوالي 1.750 كيلو متر ويصب في ترعة نجع حمادي الشرقية بر أيمن ويتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الإعتمادات المخصصة .