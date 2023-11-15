الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم آخر موعد لتغيير اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر الشعب المصرى موعد انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة لهذا العام 2023، لذلك تزايدت التساؤلات عبر محرك البحث جوجل عن خطوات تغيير اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الخاص بالناخب، معرفة موعد نهايتها رسميًا، قبل انطلاق الانتخابات.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية  كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة من خطوات تغيير اللجنة الانتخابية، وموعد نهائية تغيير اللجنة الانتخابية رسميًا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد انتهاء تغيير اللجنة الانتخابية

بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت أن من الممكن أن يغير المواطن مركز الاقتراع بالأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن شرط أن يكون في نطاق موطنه الانتخابي.

 

وحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، فإن آخر موعد لتغيير اللجنة الانتخابية هو اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، من أجل تعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال إليه.

 

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية بانتخابات الرئاسة 2024

  • أولًا: الدخول علي الموقع الالكتروني الخاصة بالهيئة الوطنية عبر الرابط التالي هنــا.
  • ثانيًا: يقوم المواطن بتقديم طلب علي الموقع لتعديل اللجنة.
  • ثالثًا: يقوم المواطن بملء البيانات المطلوبة للطلب.
  • رابعًا: إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.
  • خامسًا: يختار المواطن 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن التابع له.
  • سادسًا: تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.
  • سابعًا: تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب للإدلاء بصوته.

 

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية 2024 شهر ديسمبر المقبل، بداية من يوم 10 ديسمبر حتى 12 ذات الشهر.

 

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية 2024 في خارج مصر بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل، حتى يوم 3 ذات الشهر بناء على جدول الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

 

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

1- عبدالفتاح سعيد حسين السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمزه الانتخابي النجمة.

 

2- الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

 

3- محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، رمزه الانتخابي الشمس.

 

4- حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم.

 

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