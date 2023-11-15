القبض على 3 أشخاص أطلقوا النيران على مواطنين لسرقتهم في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقبالها (شخصين "أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى" مقيمان بدائرة المركز)، وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولين (أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين) يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث اشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم اقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سـكـيـن") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

سقوط جواهرجي يتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية



تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

من ناحية أخرى، لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.