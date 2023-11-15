ندوة حول "الذكاء الاصطناعي" بكلية التربية النوعية فى جنوب الوادي

عقدت بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، ندوة عن الذكاء الاصطناعى وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية والدكتورة بدريه حسن علي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

حيث ذكرت الدكتورة نجلاء فارس رئيس قسم التكنولوجيا التعليم والمحاضر بالندوة الذكاء الاصطناعى ومفهومه واختلافه عن برامج الكمبيوتر العادية التى تنفذ تعليمات وتخرج نتائج فى ضوء معطيات محددة بينما الذكاء الاصطناعى يعتمد على فكرة تعليم وتدريب الآلة على التفكير لممارسة عمليات التنبؤ واتخاذ القرار.

وأكدت على فكرة أن البيانات الضخمة التى تعتمد عليها النظم الذكية أصبحت بترول العصر الحالى كما تناولت أيضاً الحديث عن مبادرة شركة ميكروسوفت AI for Earth والتى تهدف لتوظيف الذكاء الاصطناعى فى خدمة كوكب الأرض فى اربع مجالات هى الماء والزراعة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية .

كما تطرقت لكيفية الاستفادة من chatgpt فى مجال التعليم والتدريس وأخيرا عرضت التوصية بضرورة وعى الطلاب بهذا المجال ودراسة كيف يمكن الاستفادة منه فى تخصصاتهم المختلفة.

كما ذكرت الدكتورة بدريه حسن أن الذكاء الاصطناعي له تأثير هام في العملية التعليمية حيث يدعم مقرر التدريس المصغر وهذا أول تطبيق فعلي للطلاب على استخدامه في تحضير الدروس العملية حيث يستطيع الطالب من خلاله صياغة الأهداف بالمستويات المختلفة إلي جانب مهاره التلخيص للفقرات ووضع الأسئلة..

كما تناول مهندس دكتور علي فاروق مدرس تكنولوجيا التعليم بالكلية البرامج الخاصة بتوليد الأفكار وعرض كيفيه استخدامها في مجال التخصصات النوعية وفي نهاية الندوة طلب من الطلاب تحضير درس باستخدام الذكاء الإصطناعي.