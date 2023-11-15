كريسبو يبدأ مهامه التدريبية مع العين الإماراتي

بدأ الأرجنتيني كريسبو صباح اليوم الأربعاء مهامه مع التدريبية مع فريق العين الإماراتي بعد أن توصل النادي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الدولي السابق لتولي المهمة الفنية للفريق.





كان النادي الإماراتي قد نشر مقطعًا مصورًا للاعب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مستعرضًا مسيرة اللاعب الدولي السابق.

وقال النادي عن تعاقده مع المدرب: “هرنان كريسبو تألق كنجم عالمي وفرض شخصيته كمدرب استثنائي ، مكانته العالمية وطموحاته الاستثنائية تنسجم مع زعيم كرة القدم الآسيوية”.

يذكر أن المدرب الأرجنتين صاحب الـ 48 عام ، قد رحل عن الدحيل الإماراتي في أكتوبر الماضي بفسخ تعاقده بالتراضي غقب عدد من النتائج السلبية تحت قيادته.

توقيع التعاقد ..

وبدأ المدرب الأرجنتيني كريسبو في مباشرة مهام عمله فور التوقيع الرسمي على تعاقده مع العين، والذي نجح مؤخرا، في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا 2023-2024، قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى للدور الأول من البطولة القارية.

وقال هيرنان كريسبو: "أود أن أكرر لكم بأنني فخور بانتمائي للعين وسعادتي البالغة بتواجدي في موطن كرة القدم بالإمارات والتي لا يمكنني وصفها بكل تأكيد ولكنني أعد الجميع بالعمل بروح الفريق والعائلة الواحدة من أجل تحقيق طموحات الزعيم وإسعاد جماهيره".