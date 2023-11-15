تأجير 22 محل تجاري عن طريق القرعة العلنية بسوق ناصر الحضري بسوهاج

أجرت محافظة سوهاج، برعاية اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، القرعة العلنية لتأجير 22 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثالثة والمخصصة لأنشطة " الأدوات الكهربائية وصيانتها، وبيع وصيانة المحمول، ومكتبة، ومستحضرات تجميل، وبيع وإصلاح أحذية، وحلواني، ومحمصة "، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.





حضر مراسم إجراء القرعة كل من " اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط . "





يذكر أن السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر، يعد إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمرحلتين الأولي والثانية بعدد 75 محل تجاري لأنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.





وفي سياق متصل تابعت الوحدة المحلية لحي الكوثر، شمال شرق محافظة سوهاج، برئاسة فريدة سلام، رئيس الحي، وبإشراف الدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، أعمال إنشاء حديقة عامة بالحي على مساحة 1.5 فدان، بمحيط قرية النساجون الجديدة .





تشمل الأعمال التي يجري العمل بها " إنشاء سور بكامل المساحة، ومقاعد رخام، وتركيب بلاط الانترلوك، وتقسيم مساحة الحديقة إلى أحواض زهور وأشجار"، كما تمت أعمال المتابعة والمرور على عملية إنشاء وتخطيط الحديقة الملحقة بالحى على مساحة ١٦٠٠ متر .





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بنطاق المحافظة، وتكثيف زراعة الأشجار، وإنشاء الحدائق العامة، وخلق متنفس للأهالي والمواطنين، وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " .