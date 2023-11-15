Shagoof تجهز معامل الذكاء الاصطناعي في 160 مدرسة وأكاديمية تعليمية

تتبني شركة شغوف Shagoof المتخصصة في مجال التدريب والبرمجة والذكاء الاصطناعي، خطة استثمارية توسعية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية خلال العام المقبل.

كشف الدكتور أحمد عفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة شغوف Shagoof، أن الشركة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في توريد وتجهيز معامل الذكاء الاصطناعي لنحو 160 مدرسة وأكاديمية تعليمية علي مستوي المحافظات، فضلًا عن تدريب 1600 مُعلم وتأهيلهم للتدريس بنظام Stem Education.

قال عفيفي: "لقد قمنا أيضًا بتجهيز بعض المعامل الحكومية مثل مكتبة الأسكندرية و المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة التابع لوزارة التربية والتعليم الفنى".

وبحسب عفيفي فإن الأنشطة التي تعمل بها شركة شغوف Shagoof تشمل 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في إعداد جيل من المدربين والمدرسين القادرين على التدريس بأحدث الأنظمة التعليمية وأكثرها تأثيرًا على الطلاب وهو نظام stem التعليمي، بينما يشمل المحور الثاني تقديم و توريد كافة المنتجات والأدوات التعليمية القائمة على نظام Stem التعليمي، فيما يتضمن المحور الثالث دعم تحويل المدارس للعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وتعليم الروبوتكس والبرمجة بنظام stem Education للطلاب.

أشار إلى أن شغوف دوت نت تعكف حاليًا على إعداد إستراتيجية يمكن من خلالها زيادة الانتشار والتوسع في مصر من خلال توفير وتجهيز معامل الذكاء الاصطناعي في مدارس صعيد مصر ومحافظات الدلتا بالذكاء بإعتبارها أكثر المحافظات التي تفتقر إلي هذا النمط من التعليم، بإلاضافة إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع الوزارات والجهات المنوطة بالمنظومة التعليمية لنشر هذا النمط التعليمي.

كشف عفيفي أن قائمة العملاء المستهدفين لشركة شغوف Shagoof تشمل المدارس الدولية والخاصة بكافة أنواعها، والمعلمين في تخصصات الحاسب الآلي، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، stem، إلى جانب الأكاديميات التعليمية التي تعمل في مجال البرمجة والروبوت.

أضاف عفيفي أن شغوف دوت نت تقدم خدماتها في السوق المصرية متسلحة في ذلك بشراكات ناجحة مع كيانات عالمية ومنظمات تعليمية دولية لنقل أخر ما توصل له العلم في مجال التكنولوجيا ونظام تعليم stem الى مصر.

لفت إلى أنه من بين تلك الكيانات هي شركة Stempedia الهندية، ومنظمة Stem.org وهي المنظمة الأولى عالميا لتدريب وإعتماد المدارس والمنظمات والكوادر التعليمية بنظام stem التعليمي بإلإضافة إلي Lego Education وهي أبرز العلامات الدولية في تقديم منتجات stem التعليمية والتى أصبحت شغوف أكبر موزع لمنتجاتها في مصر.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شغوف دوت نت أن الدولة ومؤسساتها الحكومية تتجه بقوة تجاه عمليات التحول الرقمي سواء للجهات الحكومية أو تجهيز الشباب الجامعي والطلاب الى التمكين الرقمي والإنطلاق للأسواق العالمية في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وهذا ما نلمسه بشكل واضح في المبادرات التكنولوجية المقدمة للطلاب والمدارس.

تابع: “نحرص في شغوف Shagoof علي أن نكون داعمين بقوة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي والتمكين التكنولوجي للطلاب من خلال التعاون مع المدارس وإنشاء معامل الذكاء الاصطناعي في أكبر عدد من محافظات مصر حتى نقدم نموذج تعاون متوازنًا وعادلًا لجميع طلاب مصر”.