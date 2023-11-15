الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمرو وردة: أعاني من نوبات هلع وأخضع للعلاج النفسي

عمرو وردة
عمرو وردة

تحدث عمرو وردة، لاعب فريق فاركو، عن ماتردد الساعات الأخيرة بشأن فسخ ناديه للتعاقد معه، وتغيبه متعمدًا عن التدريبات.
 

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وقال وردة خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم: أعاني من نوبات هلع، وخضعت لجلسات علاج نفسي خلال الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في انقطاعي عن تدريبات فاركو. وأضاف: أتعجب كثيرًا من محاولات إظهاري بشكل غير ملتزم، البعض يحاول إنهاء مسيرتي مع كرة القدم مبكرًا، ولم يدركوا ما تعرضت له من متاعب نفسية الفترة الأخيرة، كما أنني تحدثت مع إدارة فاركو للتأكد من نيتهم حول الموافقة على فسخ عقدي، قبل أن أتلقى ردًا من جون إدوارد الرئيس التنفيذي للنادي  بعدم فسخ التعاقد.

وواصل  "تفاجأت عبر الإعلام إنني تعاقدت مع فريق في إيران وأنا لم اتوجه من الأساس إلى إيران على الإطلاق وقالوا إنني أنهيت تعاقدي مع فريق قبرصي وهذا لم يحدث.
ما حدث إنني تعاقدت مع الرجاء ووقعت على عقود انضمامي وفي اليوم التالي دخلت المستشفى وبقيت لمدة 15 يومًا مهم.

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