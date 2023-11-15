احصل على مكالمة فيديو عبر WhatsApp Web

هل تطرح مكالمات الفيديو التي تستخدم WhatsApp على iPhone أو Android على القليل من اللمس، وما الذي يمكن أن يؤدي إلى فعاليته على الكمبيوتر؟ هذا هو السبب في أن تطبيق واتساب يتيح لك إجراء محادثات فيديو على سطح مكتب التطبيق الخاص بك.

كيفية إجراء مكالمة فيديو عبر WhatsApp Web

هل تريد معرفة كيفية إجراء مكالمة فيديو عبر WhatsApp Web؟ في حالة أن الرد ليس بسيطًا، ولكنه ليس بالأمر السهل: يمكنك العثور على طريقة للسماح بالتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك من خلال الحصول على شاشة واسعة دون أن تحملها بيدك على الهاتف.

يجب أن نتطلع إلى استخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، ولكن لا نرغب أولاً في تسجيل برامجنا الأفضل لمكالمات الفيديو.

هل ترغب في معرفة إجراء مكالمة فيديو مع WhatsApp Web؟ كل شيء ضروري لبعض الدقة. WhatsApp Web هو إصدار الويب من واتساب الذي يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل واستلامها من المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق على الجهاز.

قد يكون هذا الحل مفيدًا لعدم الاستمرار في الاستخدام يدويًا على الهاتف، كما يمكن استخدام تطبيق سطح المكتب على جهاز كمبيوتر غير خاص، على سبيل المثال في المكتب أو في مواقف أخرى، بدلاً من جهاز كمبيوتر مزود بنظام تشغيل غير مدعوم من قبل "تطبيق الرسائل (يأتي على سبيل المثال Linux)."

لكن WhatsApp Web لا يدعم جميع وظائف التطبيق على الأجهزة المحمولة أو تطبيقات سطح المكتب. قبل كل شيء، ابتداءً من عام 2023، إذا كان من الممكن استخدام WhatsApp على مجموعة كبيرة من أربعة أجهزة، فإن WhatsApp Web وWhatsApp للكمبيوتر المكتبي هما تطبيقان ثانويان دائمًا لفتح جميع الحسابات الرئيسية على هاتف. من أجل الحصول على حساب WhatsApp، يمكنك دائمًا ربطه برقم هاتف ثم (نظريًا) بهاتف محمول.

ثانيًا، هناك سلسلة من الوظائف، مع كل إمكانية إجراء مكالمة أو مكالمة فيديو. إذا كنت متأكدًا من إمكانية إجراء مكالمة فيديو على WhatsApp Web، فلن تتمكن من كتابة الوظيفة في الوقت الحالي ولا تعرف ما إذا كانت Meta ستفعل ما لا يقل عن طريقة للتنفيذ.

البديل هو استخدام WhatsApp لسطح المكتب، وهو تطبيق WhatsApp الرسمي لنظام التشغيل Windows أو macOS، ويأتي هذا الوصف في هذا الدليل. هذا يعني أنك ترغب في إجراء مكالمة فيديو عبر WhatsApp إذا كنت ترغب في جهاز الكمبيوتر لمحاولة تثبيت تطبيق واستخدام نظام تشغيل مدعوم، أو تثبيت تطبيق WhatsApp لنظام Android على محاكي، وفي حالة استخدام Linux (في هذه الحالة يمكنك البحث عنه) تأتي الأجهزة التكميلية مع إمكانية إضافة أربعة أجهزة إلى حساب WhatsApp الخاص).

من أجل البدء في 2023 WhatsApp، يمكنك إضافة جميع الأجهزة إلى حسابك، سواء من المتصفح أو الكمبيوتر أو الهاتف. شاهد هذه الإمكانية لتشغيل مكالمة فيديو على جهاز باستخدام شاشة هاتف أكبر حجمًا، مما يؤدي إلى الكتابة بسهولة.

إذا كنت تريد إجراء محادثات فيديو عبر WhatsApp على جهاز الكمبيوتر، فإن الوضع الفريد (غير الرسمي) هو استخدام تطبيق سطح المكتب، المتاح لنظامي التشغيل Windows وMac.

يمكنك التثبيت مرة أخرى، أو ثانية من نظام التشغيل لديك، أو متجر التطبيقات، أو متجر التطبيقات، أو Microsoft Store.

حتى يتمكن نظام التشغيل Windows من الوصول إلى عنوان Windows وعلى الشاشة الرئيسية التي تبحث عن أيقونة WhatsApp الخضراء، أثناء قيام Mac بالنقر فوق Launchpad (الأيقونة ذات الألوان المربعة الجديدة في Dock)، ثم كتابة WhatsApp والنقر فوقها.

سنتمكن من عرض رمز الاستجابة السريعة، حتى تتمكن من التقاط الهاتف من خلال النقر على حساب WhatsApp الرئيسي، إذا قمت بالنقر على Android وثلاث نقاط في كل مكان، بينما تقوم بالنقر على iPhone بصوت منخفض من هنا. أيقونة Impostazioni.

يمكنك الضغط على صوت الأجهزة المجمعة، واختيار النبض الذي يجمع الجهاز، والمصادقة، وإدراج رمز الاستجابة السريعة على الكمبيوتر من الهاتف. أصبح جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبارة عن جهاز متصل بحسابك على WhatsApp ويشتمل على جميع الدردشة وميزات الخصوصية والإشعارات ويتم مزامنة جهات الاتصال.

كل مرة تقوم فيها بكتابة رسالة أو استلامها، تتم مزامنتها مع جميع الأجهزة المجمعة، ثم الكمبيوتر.

يمكن لهذا أن يؤدي إلى إجراء مكالمة فيديو. حدد المستخدم مع إتاحة قائمة الدردشة، أو قم بالمشاركة باستخدام مجال البحث بالكامل. من هنا، قم بإظهار الدردشة، في أسفل الحقل حيث تقوم بكتابة رسالتك وفي جميع أنحاء ثلاثة أيقونة: من خلال رؤية شكل من أشكال الدمج، شكل من أشكال حافة الهاتف (لكل مكالمة)) وشكل من أشكال كاميرا الفيديو (لاتصالات الفيديو).

انقر فوق أيقونة شكل كاميرا الفيديو لتتيح مكالمة الفيديو وعندما تتمكن جهة الاتصال الخاصة بك من الرد. تظهر الشاشة المركزية على محاورك، أثناء تشغيل مدخل كاميرا الويب، والتي تظهر لك ما ستستخدمه في استخدام آخر.

في هذه النقطة، في حالة إجراء اجتماع فيديو للمجموعة، يمكنك إضافة مشاركين آخرين عن طريق النقر على أيقونة السهم على شكل مفتاح ثابت واختيار المشاركين للمساهمة، مما يسمح لهم بالاتصال بهم والرد عليهم.

إذا ذكرت أن عدد المشاركين يمكنهم الانضمام إلى مكالمة فيديو جماعية على WhatsApp، فإن الحد الأقصى هو 32.

على شاشة اتصال الفيديو، قم بكتابة أيقونة رباعية أخرى بصوت منخفض. من خلال ذلك، يمكنك النقر فوق أيقونة لإضافة أدوات أخرى، انقر فوق أيقونة شريط كاميرا الفيديو، لإلغاء تشغيل كاميرا الفيديو، أيقونة باستخدام ميكروفون متصل، لإلغاء تنشيط الميكروفون، النبض بثلاث نقرات، للوصول إلى جميع الخيارات حدد كاميرا الفيديو والميكروفون العالي (متوفر) والنقطة الحمراء لإنهاء اتصال الفيديو.

في حالة رغبتك في الرد على مكالمة فيديو على جهاز الكمبيوتر، لا تحتاج إلى النقر فوق الزر الأخضر النبضي عند ظهور شاشة مكالمات الفيديو باستخدام اسم المستخدم الذي ستبحث عنه.

إذا كنت ترغب في إجراء محادثات فيديو باستخدام WhatsApp Web على الكمبيوتر اللوحي، فيمكنك إجراء هذا الحوار على جهاز الكمبيوتر: لا يمكنك ذلك، ولكن يمكنك تثبيت التطبيق على نظام Android، وضمه إلى الأجهزة التكميلية ويمكنك استخدامه مثل هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

أولاً، قم بتثبيت WhatsApp على الجهاز اللوحي Android من Google Play، ثم قم بتشغيله والوصول إلى شاشة الوصول، من خلال إضافة حساب مكتوب. انقر فوق الزر "انقر فوق" ثم استمر على الشاشة المتتابعة، ثم يمكنك إدخال رقم الهاتف الخاص بك، ثم اضغط على "Avanti".

بعد ذلك، يمكنك الحصول على رمز OTP الذي يجب عليك إدراجه في مساحة مخصصة لفتح الحساب، بحيث تتم مزامنة الدردشة مع الحساب (إذا كانت مرتبطة بجهاز آخر، على سبيل المثال، هاتف، مما قد يؤدي إلى قطع الاتصال). بشكل عام، يتم تنفيذ الإجراء الموضح فقط على الجهاز اللوحي الذي يحتوي على بطاقة SIM ويمكنك إنشاء حساب WhatsApp جديد (أو الحصول على حساب مخصص).

إذا كنت ترغب في استخدام هذا الحساب الذي تريده على الهاتف (الخيار الوحيد في حالة توفير جهاز لوحي يعمل بنظام Android بدون بطاقة SIM)، فاضغط على ثلاث نقاط على الجانب الآخر وحدد الصوت المجمع كجهاز تكميلي.

عند ظهور رمز الاستجابة السريعة هذا، قم بتمريره على الهاتف ثم قم بزيارة حساب WhatsApp الرئيسي وتجنب التطبيق. إذا كان لديك هاتف Android، فاضغط على ثلاث نقاط في جميع أنحاء المكان، أثناء استخدام iPhone، قم بالضغط على أيقونة بالمكتوب عليها.

بشكل مستقل عن الجهاز، قم بالضغط على صوت الأجهزة المجمعة، ثم قم بجمع النبض في الجهاز. قم بتفعيل المصادقة عبر طبع رقم التعريف الشخصي (PIN)، وإذا لزم الأمر، قم بمنح الوصول إلى الكاميرا وجهاز iPhone الخاص بك. بوتريستي دوفير توكاري موافق. يمكنك إضافة رمز الاستجابة السريعة الموجود على جهاز Android اللوحي باستخدام كاميرا الهاتف.

تتم مزامنة الدردشة ويمكنك استخدام WhatsApp كما لو كان هاتفًا يعمل بنظام Android. قم بنقر محادثة باستخدام أداة يمكنك من خلالها إجراء مكالمة فيديو ثم النقر على أيقونة على شكل كاميرا فيديو.

قم بتأكيد عزمك على تشغيل مكالمة فيديو بالضغط على صوت Chiama، ثم قم بتمكين الوصول إلى الميكروفون والكاميرا من جزء WhatsApp.

اضغط باستمرار، ثم أثناء استخدام التطبيق (إذا أردت)، اضغط على موافق على تطبيق WhatsApp لحذف الصور وتسجيل الفيديو؟ ثم استخدم التطبيق (ثم انقر فوق) من خلال الضغط على تطبيق WhatsApp لتسجيل الصوت؟.

يمكنك الضغط على Continua e Consenti (هذا الإجراء ضروري فقط في البداية) وتجنب إجراء مكالمة الفيديو. باستخدام الكمبيوتر، يمكنك إضافة أشخاص (وجهًا إلى الأعلى بالنقر على أعلى مستوى من الصوت بصوت عالٍ والنقر على صوت إعادة تعيين الأشخاص).

إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة فيديو باستخدام WhatsApp على iPad، فمن غير الممكن أن يكون تطبيق WhatsApp غير قابل للتثبيت حاليًا على iPad.

البديل الوحيد للمحادثة مع تطبيق المراسلة على الكمبيوتر اللوحي الخاص بك هو استخدام WhatsApp Web، من المتصفح أو إذا كنت تريد ذلك، فانتقل إلى تطبيق من الجزء الثالث الذي يسمح لك بفتح قائمة المتصفح. في كل الأحوال، لا يمكن استخدام WhatsApp Web لإجراء مكالمات فيديو، لأنه أكثر من أي وقت مضى، لا يمكن استخدام WhatsApp Web لإجراء مكالمات أو مكالمات فيديو. ليس هذا ما حدث ولكن لا يتغير الوضع في المستقبل.

إذا أردت معرفة كيفية إجراء اجتماع فيديو للمجموعةمع WhatsApp Web، الرد هو هذه البيانات في العنوان الأول: مع WhatsApp Web لا يمكن إجراء مكالمات فيديو.

يمكنك إجراء محادثات فيديو جماعية باستخدام Whatsapp Desktop، في الوقت المناسب. واحد هو إجراء مكالمة فيديو عادية من خلال مشاهدة الفصل السابق، ومن ثم إضافة مشاركين آخرين.

على الشاشة، أثناء المحادثة باستخدام برنامج واحد، قم بالضغط على الأيقونة باستخدام المفتاح الرئيسي والرمز "+"، ثم قم باختيار جهة الاتصال الخاصة بك أو جهات الاتصال الخاصة بك من خلال إضافة مكالمات الفيديو.

لبدء مكالمة فيديو جماعية من الصفر، انقر فوق رمز شكل الحافة ثم انقر فوق رمز شكل الحافة باستخدام "+" على هذا النحو.