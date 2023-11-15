لجنة متابعة للوقوف على الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية بالقصير

كلف اللواء إيهاب مكاوي رئيس مدينة القصير لجنة المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالمرور على المقرات التى سوف يجرى بها العملية الانتخابية، وذلك لمراجعة التجهيزات وتوفير المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى مشرف.

حيث قامت اللجنة بالمرور على المقرات بمدارس أبو بكر الصديق الابتدائية و كمال الدين حسين همام الثانوية العسكرية والسلام الإعدادية وعمر بن عبدالعزيز الاعدادية، ودونت عدد من الملاحظات التي سيتم تلاشيها قبل الانتخابات

وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجان للاطمئنان على مدى جاهزية وصلاحية مقار لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وكان اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا قد أعلن عن تجهيز مقار اللجان الانتخابية على مستوى مدينة سفاجا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حيث تم تشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

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‏كما وجه شعبان اللجنة والجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير مدينة سفاجا وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمراجعة جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا والتأكد من توافر الشروط المطلوبة بها استعدادا للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وقامت اللجنة بالمرور على جميع مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة ووجدت بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها قبل موعد الانتخابات المقررة.

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‏لافتًا إلى تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدة المحلية والإدارات الخدمية على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.