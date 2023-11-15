سارة رأفت تحصل على الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة سوهاج

حصلت الباحثه ساره رافت محمد طه على درجة الدكتوراه في العلاقات العامة والإعلام بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصيه بطبع وتداول الرساله من جامعة سوهاج.

دور العلاقات العامة بالقطاع الصحي

الدكتوراه بعنوان "دور العلاقات العامة بالقطاع الصحي فى إدارة أزمة كورونا" دراسة للقائم بالاتصال والجمهور.

واستهدفت الدراسة توضيح الممارسات التى قامت بها العلاقات العامة بمحافظة سوهاج فى إدارة أزمة كورونا خلال مراحل الأزمة وفقاً لنموذج اتصال المخاطر للطوارىء والأزمات، وتحديد اتجاهات الجمهور نحو أداء القطاع الصحي محل الدراسة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أزمة كورونا.

وأهم النتائج :تفوق أداء العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية عن أداء العلاقات العامة بالمستشفيات الخاصة في إدارة أزمة كورونا في جميع مراحل الأزمة.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين درجة ثقة أفراد عينة الدراسة في الأخبار والمعلومات التي تنشرها إدارة العلاقات العامة بالقطاع الصحي محل الدراسة، وبين درجة طمأنة الجمهور خلال الأزمة.



وذلك تحت اشراف على الاستاذ الدكتور محمد نمر أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور مرزوق العادلي أستاذ العلاقات العامة والإعلان جامعة سوهاج . ومناقشين الاستاذ الدكتور محمد محفوظ الزهري أستاذ العلاقات العامة والإعلان كلية التربيه النوعية جامعه سوهاج، والاستاذ الدكتور رزق سعد أستاذ العلاقات العامة والاعلان جامعة مصر الدوليه.