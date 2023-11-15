وفاة طفل في حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية جهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية من الخلف نتج عنه وفاة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طهطا العام والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى على طريق جهينة دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "علي . د . م . م" 30 سنة سائق ومقيم دائرة مركز جزيرة شندويل اصطدم بدراجة بخارية من الخلف قيادة "محمود . خ . م . ع" 15 سنة طالب ومقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال قائد السيارة وعم المتوفـي "محسن . م . ع . ع" 53 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهه الجنائية.



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.