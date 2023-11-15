الشرقية الأزهرية تعلن التصفيات الختامية لمسابقة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة القدم القدم للمرحلة الثانوية بنين، والتي أقيمت فعالياتها بملاعب الصالة المغطاة بالزقازيق، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.

اسفرت النتائج النهائية بأزهر الشرقية عن فوز فريق إدارة بلبيس بالمركز الأول، بينما حصل فريق منيا القمح على المركز الثانى والوصيف.

َوقدّم الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة للطلاب متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يشار الى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.