سقوط تاجر أسلحة بأخميم في قبضة مباحث سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل في بداية العقد السابع من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزته فرد روسي محلي الصنع، وطلقات حية وألعاب نارية بأشكال وأحجام مختلفة، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة يتضمن أنه عقب استصدار اذن النيابة العامة قامت مأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز أخميم لإستهداف وضبط صبري . ا . ع . ع 61 سنة عامل ومقيم / دائرة المركز لقيامه بالإتجار فـي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم ضبطه وبحوزته الآتـي :- فرد روسي محلي الصنع وطلقات حية وألعاب نارية بأشكال وأحجام مختلفة وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.