سقوط متهم بالتسبب في إصابة 3 أشخاص بالخرطوش أمام منزله

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وقرر أحدهم بتضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تحرير 62 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم



شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62824) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(10965) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(511) مخالفة السير بدون تراخيص.

(1412) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(17) مخالفة موقف عشوائى.

(11) مخالفة شروط التراخيص.

(292) مخالفة دراجة نارية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.