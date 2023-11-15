إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببيشة قايد، بحملة إزالة لحالة تعدي خارج الحيز العمرانى عبارة عن شدة خشيبة لمبنى على مساحة 100م مخالف لشروط البناء، وتم رفع مواد البناء من الموقع، كما تم فك شدة خشبية في المهد بمشتول القاضي التابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإشغالات برئاسة المركز، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الحسينية، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، ولتظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي حي أول الزقازيق، قام قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات بشارع لوممبو وميدان عرابى لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين العاصمة.