الشرقية الأزهرية تعقد ورشة عمل لتدريب محكمي مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم

عُقدت بمنطقة الشرقية الأزهرية، ورشة عمل تفاعلية لتدريب مُعلمي وموجهي القرآن الكريم من محكمي مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

وتنطلق المسابقة بمنطقة أزهر الشرقية ابتداء من السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥م، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية.

وأوضح أحمد الماحي، موجه عام الحاسب الآلي، أنه تم تدريب جميع المحكمين عمليََا على كيفية توثيق فعاليات المسابقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المنطقة وإدارة القرآن الكريم، لتنفيذ المسابقة على الوجه الأكمل.