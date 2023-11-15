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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أستاذة علم اجتماع: المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعطي الشعب مزيدًا من الثقة والانتماء

الدكتور سامية خضر..
الدكتور سامية خضر.. أستاذ علم الاجتماع بعين شمس

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في ديسمبر المقبل أمر مهم للغاية، وواجب على كل مصري ومصرية ولاسيما في ظل الأوضاع الدولية الراهنة التي يمر بها العالم الذي أصبح على صفيح ساخن.

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المشاركة في الانتخابات  

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول لمراكز الاقتراع لاختيار الرئيس القادم ليس اختياري ولكنه ضرورة، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات تنعكس على المواطنين إيجابيًا فتشعرهم بمزيد من الثقة والانتماء لبلدهم، فالشعب المصري واعي، ويوجد به نسبة عالية من فئة الشباب ما يقرب من 65% من المجتمع.

قوة الشعب المصري 

وذكرت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد أننا كشعب متمسكين بالجانب السياسي الإيجابي، وأننا كشعب قوي ضد أي تحديات داخلية أو خارجية، لافتة إلى أن النزول للانتخابات والمشاركة بها هي أقل ما يقوم به المواطن تجاه وطنه.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.

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