الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة (شاهد)

معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو للحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

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الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود يعني إنهاء الحياة في غزة

معبر رفح 

وأفاد مراسل “القاهرة الإخبارية” في معبر رفح بدخول أول شاحنة وقود لقطاع غزة، وأضاف أن هذا يأتي في إطار دعم الفلسطينيين في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات والمرافق الصحية، بسبب توقف مولداتها عن العمل جراء القصف والحصار المطبق على القطاع.

عدم توافر الوقود

وخرجت الكثير من المستشفيات عن العمل بسبب عدم توافر الوقود، مع عدم وجود إمدادات طبية أو مولدات كهربائية لتشغيب الأجهزة الطبية.

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