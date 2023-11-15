عملية احتيال وهمية عبر WhatsApp Web.. خسائر 606 آلاف دولار و237 ضحية

ارتفعت عمليات التصيد الاحتيالي في سنغافورة، ووصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك اختراق حسابات واتساب، مما يؤدي إلى عدد متزايد من الضحايا.

منذ نوفمبر، سجلت السلطات ما لا يقل عن 237 شخصًا وقعوا فريسة لعمليات التصيد الاحتيالي المرتبطة بتطبيق واتساب، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 606 ألف دولار. سلطت الشرطة الضوء على اتجاه جديد مثير للقلق حيث يتسلل المحتالون إلى حسابات واتساب الخاصة بالضحايا لانتحال شخصيتهم والتلاعب بجهات اتصالهم لتحويل الأموال.



في هذه الحالات، ينقر الضحايا عن غير قصد على روابط ويب WhatsApp التي تعكس موقع واتساب الرسمي ويقومون بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، مما يؤدي عن طريق الخطأ إلى إدخال نسخة احتيالية عبر الإنترنت من واتساب أنشأها المحتال. وبمجرد الدخول، يستولي المحتالون على حساب الدردشة الخاص بالضحية، وينتحلون هويات الأصدقاء والعائلة. من خلال استغلال هذا الخداع، يقوم المحتالون بتلفيق قصص مقنعة، وخداع جهات الاتصال المطمئنة لإرسال الأموال إلى حسابات مصرفية غير مألوفة أو أرقام PayNow.

وتؤكد السلطات على أهمية اليقظة العامة وتوصي باتخاذ تدابير أمنية إضافية. وتحث الشرطة الأفراد على تفعيل المصادقة الثنائية على حساباتهم على تطبيق واتساب وتوخي الحذر عند الوصول إلى المنصة عبر الإنترنت. ويشددون على ضرورة قيام المستخدمين بالتحقق من صحة موقع الويب الذي يقومون بتسجيل الدخول إليه، وتجنب مشاركة معلومات الحساب السرية مع أي شخص.

عادةً ما يكتشف الضحايا عملية الاحتيال فقط بعد الاتصال بالمستلم المفترض للأموال. تشجع سلطات إنفاذ القانون الإبلاغ السريع عن مثل هذه الحوادث للمساعدة في تعقب الجناة ومنع المزيد من الخسائر المالية.

مع استمرار ارتفاع موجة عمليات التصيد الاحتيالي، نحث الجمهور على البقاء على اطلاع واتخاذ خطوات استباقية لحماية أنفسهم من التهديدات المتطورة في المشهد الرقمي.