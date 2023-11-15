ندوة عن زواج القاصرات بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، تنفيذ نشاط ثقافي ندوة عن زواج القاصرات والمغالاة في المهور ، ضمن خطة نشاط شهر نوفمبر للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمركز شباب إبشاق الغزال ، التابع لإدارة شباب بني مزار .

و قام بإلقاء الندوة الشيخ حمادة سيد محمد إمام وخطيب بالأوقاف ، والذي نوه عن أضرار الزواج المبكر على صحة الأم والجنين ، وكذلك عدم قدرتها على تحمل أعباء الحياة الزوجية والأسرية والتي تنتهي في الغالب إلى الإنفصال وفشل الحياة الزوجية.

وذلك إشراف ومتابعـــة رئيس مجلس الإدارة مؤنس فوزى ، مدير المركز محمد على أحمد أبو زيد ، مريم القس بشاره مشرف النشاط ، تقرير المنسق الإعلامي بالمركز إيناس محمد عبد الغنى، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بتفعيل وتطبيق كافة اللوائح التي من شأنها الإرتقاء بدور مراكز الشباب ، وتجديد روح المعرفة والتعارف والتعاون بين أعضائها .

كما قام مركز شباب القيس بتنفيذ ندوة عن الوسطية فى الإسلام لقطاع الشباب بمشاركة أعضاء ورواد مركز الشباب ، تحت إشراف ومتابعـــة مدير المركز سعيد محروس ، ومشرف النشاط الديني والمنسق الإعلامي بالمركز محمود طلبة

وعلي صعيد آخر قام مركز شباب ساقولا بتنفيذ دورى بلياردو لشريحة الطلائع ضمن خطة المركز لشهر نوفمبر بمشاركة أكثر من 15عضوا من أعضاء المركز ، وبحضور مشرف النشاط وإشراف مجلس الإدارة ، ومتابعة وتوثيق مدير المركز ، ومسئول الربط الإلكترونى محمود حافظ عيد.

ويأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، بحضور المنسق الإعلامي للإدارة عزه جلال ، حسن أبو بكر.