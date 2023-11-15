قوافل مائية لخدمة الأهالي بقرى مركزي أبو كبير وديرب نجم

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نظمت قوافل مائية للأهالي بقريتي طوخ القراموص بأبو كبير وكراديس بديرب نجم، وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن القوافل المائية تستهدف تعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة الحفاظ عليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القوافل المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية، وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم، بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات، ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب، بجانب حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجة لها.