تفعيل منظومة البطاقة الجامعية الذكية فى جامعة الفيوم

عقد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب اجتماعا لتفعيل منظومة البطاقة الجامعية الذكية خلال العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣, بحضور الدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذى لمركز معلومات الجامعة ووحدة نظم المعلومات الإدارية.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري بأن الاجتماع تناول الإجراءات والخطوات النهائية لإصدار البطاقة الجامعية الذكية لكافة طلاب جامعة الفيوم، وكذلك ربط جميع قطاعات الجامعة بمنظومة الخدمات الرقمية الموحدة كخطوة رئيسة للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات الذكية.

من جهتها أوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود أن الطالب الجامعي سيتمكن من خلال البطاقة الجامعية الذكية التى سيتم إصدارها بداية من العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من الحصول على كافة الخدمات المتاحة داخل الحرم الجامعى بداية من استخدامها على البوابات الإلكترونية والحصول على خدمات المدن الجامعية ومكتبات الكليات والمكتبة المركزية وسداد المصروفات الدراسية والكتاب الإلكتروني حيث تسجل عليها كافة بيانات الطالب وصورتة الشخصية وصولا لتسجيل العقوبات التأديبية التى توقع على الطلاب خلال العام الدراسي.

من جهه اخرى استضافت كلية التربية بجامعة الفيوم فريق عمل ١٠٠يوم صحة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، والدكتور عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحت اشراف الدكتورة نيفين مجدي منسق المبادرة بإدارة البندر، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء .

يذكر أن زيارة الفريق الطبي تأتي ضمن قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة لعمل ندوات توعوية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة) بعدد من الكليات.

قام فريق المبادرة بكلية التربية بعمل توعية للطلاب بالمبادرات القومية المتعلقة بالصحة، كما تم عمل توعية للطالبات بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والكشف الطبي اللازم لمنتسبي الكلية، والتي شملت فحوصات الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام، والفحص المبدئي العشوائي لأمراض السكر وضغط الدم ووظائف

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