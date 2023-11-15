نائب محافظ البحيرة تترأس حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية

تواصل البحيرة حملاتها المكبرة ،برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ،واللواء محمود هويدي مدير الأمن ، واللواء

محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، ياسر مهنا الدمينى رئيس مركز ومدينة رشيد .

في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ،بمواصلة الجهود والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

حيث أسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1134 م٢بمركز ومدينة رشيد تنوعت ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني مكتملة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.