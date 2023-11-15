أنشطة متنوعة وجولات متابعة بمراكز شباب الشرقية

نفذ مركز شباب كفر أبراش التابع لإدارة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ندوة دينية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالشرقية.

ونفذ مركز شباب مدينة كفر صقر، ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية

وفي مركز منيا القمح، نُفذت ندوة تثقيفية عن أهمية العلم والعلماء وذلك ب مركز شباب ميت يزيد، وفي مركز شباب الصنافين البحرية تم تنفيذ يوم رياضي فى كرة القدم للبراعم والاشبال، كما قام مركز شباب كفر عمر مصطفي بتنفيذ المسابقة الثقافية سؤال وجواب فى المعلومات العامة، وتم تنفيذ بمركز شباب شبرا السلام الندوة التثقيفية عن انتصارات اكتوبر المجيدة، وفي مركز شباب كوم حلين تم تردد أعضاء المكتبة للقراءة والإطلاع في إطار فعاليات مهرجان القراءة للجميع.

وفى مركز شباب السعديين، استمرت التدريبات الدورية لأعضاء الأكاديمية في الكاراتية، وسط حشد جماهيري ملحوظ وتدريبات مكثفة لأعضاء الأكاديمية، وفى مركز شباب منيا القمح ونادي منيا القمح الرياضى استمر تدريب طلبة الخدمة الاجتماعية الفرقة الرابعة بمعهد العالى للخدمة الاجتماعية للتدريب العملي خلال العام.

ووجه الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، على ضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء في مراكز الشباب، مع متابعة سير العمل وانتظام العاملين بمراكز الشباب ومراجعة جميع السجلات المالية والإدارية، وتم التنبيه على تنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات والبرامج مع الالتزام بترشيد الانفاق، وتأمين المراكز والاسطح من أى تأثيرات للتغيرات المناخية، والإلتزام بالاجراءات التأمينية للمراكز من حيث طفايات الحريق وحدات الكهرباء.