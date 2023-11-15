نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ 41 مواطن بحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءها بالمواطنين ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة حوش عيسى ،والبالغ عددهم 41 مواطن ومواطنة ، وذلك بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى،والدكتورة فايزه زايد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، و محمد ناصف - مدير هيئة الاسعاف وكافة الجهات المعنية.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة بضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة إحتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية حيث تمثلت الإحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية ، وطلبات للحصول على مساعدات زواج و أجهزة تعويضية (كرسى متحرك ) ، وتوفير سكن .

وشددت بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.