تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الملقه برشيد

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة ،قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الملقة برشيد يومي الإثنين والثلاثاء ١٣و١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م ، تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة .

وتم الكشف خلالها على ١٤٠٩ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٩ عيادات طبية

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٦٦- عيادتى الأطفال ٣٤٧- الجراحة ١٤٧ - النساء ٨٨ - تنظيم الأسرة ١٩- العظام ٢٢٩ - الجلدية ٢١٣)

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.