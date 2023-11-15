الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قبل امتحانات الميدتيرم.. 4 حالات لقبول الإعفاء من دخول الامتحانات

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد الجامعات المصرية لإطلاق امتحانات الميدتيرم  للعام الجامعى 2023-2024، والتي انطلقت هذا الأسبوع بعدد من الجامعات والكليات، وتنطلق الأسبوع المقبل في باقي الكليات.

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ويضطر عدد من الطلاب بالجامعات المختلفة للاعتذار عن دخول الامتحانات بسبب عدد من الأعذار، لذا سنت وزارة التعليم العالي عدد من الحالات التي يقبل الإعتذار فيها عن امتحانات الميدتيرم.

حالات الاعتذار عن امتحانات الميدتيرم

ويمكن حصر تلك الحالات وهي:

 حالات الوضع المفاجأة للطالبات.

حالات حوادث الطرق والحوادث العامة.

الحوادث الطبيعية.

الحالات المفاجئة.

وأعلنت التعليم عن أنه يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثنائه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم  بعد هذا التاريخ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين.

ويشار إلى أن أن امتحانات الميدتيرم «منتصف الفصل الدراسي الأول 2023»، لا توجد بها أي استثناءات لأي كليات وأنها على جميع الفرق الدراسية ولكنها تختلف في مواعيد تنفيذها وفقاً للجداول الدراسية والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن الامتحانات تكون على ماتم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول وأنه لا تأجيل أو تعديل في مواعيدها بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

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