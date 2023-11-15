مدارس  ادارة شرق الفيوم تنظم مبادرة فى حب مصر

نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية ( الشئون التنفيذية - التربية الفنية) مبادرة في حب مصر ، بمشاركة جميع مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية.

حضر المبادرة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية ، ومسئولى ومشرفي التربية الفنية والشئون التنفيذية والعلاقات العامة بشرق الفيوم التعليمية، وذلك بمقر نقابة المعلمين بالفيوم.

وقام طلاب المدارس برسم علم مصر بأشكال متعددة وباستخدام خامات البيئة ، فى أبهي صورة لعلم مصر ، باستخدام الألوان واللوحات المميزة , كما قدم عدد من الطلاب فقرات غنائية في حب مصر ، أمام الدكتورة وكيلة الوزارة و الحضور.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بمعرض فى حب مصر، وظهور شرق الفيوم التعليمية بهذا المظهر المُشرف والصورة المضيئة بعلم مصر ، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المبادرة مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية بشرق الفيوم، وجميع المدارس المشاركة في المبادرة، وتقدمت بالشكر والتقدير لمسئولي نقابة المعلمين بالفيوم على استضافة مبادرات وفعاليات التربية والتعليم، برئاسة عيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، وفريق العمل بنقابة المعلمين بالفيوم.

كما تقدم مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، برسالة شكر وتقدير إلى الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، على حضور المبادرة ، وأكد على أهمية بث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر ، ومنها رسم علم مصر بأشكال متعددة والأهتمام بتحية علم ورمز الدولة المصرية العظيمة .

ومن جهه اخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة سير انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، من خلال جولة ميدانية بمدارس إدارة أبشواي التعليمية.

وتابعت وكيل الوزارة ، مدرسة محمد شاكر للتعليم الأساسي، وتفقدت الفصول الدراسية، وناقشت التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي ، كما تابعت حجرات الأنشطة، ومعمل الوسائط المتعددة والتربية الفنية.

كما تفقدت معمل الحاسب الآلي، وشددت على معلمة الحاسب الآلي بالمدرسة ، بضرورة انضباط السجلات ودفتر التحضر. كما تابعت الدكتورة أماني، مدرسة الشهيد تامر رمضان بسنرو القبلية ، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وحضرت حصة مشاهدة مع التلاميذ.

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