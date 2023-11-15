إنخفاض أسعار البلطي بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

تجولت (بوابة الوفد ) ، داخل بعض أسواق الأسماك الطازجة

والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة ، ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 15نوفمبر 2023 ، والتي شهدت إستمرار إنخفاض أسعار البلطي ، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 65إلي 75 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 55إلي 60جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوري

مابين 90إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 230إلي 280جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160إلي 180جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .