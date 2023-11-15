هاني كمال يشيد بدور الفن في تشكيل المجتمع

استضافت كلية التربية النوعي برعاية الاستاذ الدكتور طارق سمير عميد الكلية، يوم الأثنين موافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣، ندوة بعنوان "دور الفن كقوة ناعمة في مواجهة التحديات"، وذلك بحضور الدكتور الفنان هاني كمال رئيس الشئون الثقافية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، وذلك بإشراف الدكتور احمد عويس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وادارت الندوة الدكتورة داليا كمال مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد اسماعيل استاذ الدراما بجامعة سيناء وحضور دكتورة شيرين شعبان مدرس المسرح بقسم الإعلام التربوي، وحضور اعضاء هيئة التدريس.

وافتتحت الندوة بعرض شمل ابرز محطات الفنان "هاني كمال" الفنية ودراسته وكيف بداء حياته الفنية، كما تطرق لوالده الشاعر "كمال اسماعيل" وكيف كانت نشئته الفنية وكيف أثرت نشئته في دراسته الجامعية وأيضاً المهنية، وما أضافه والده لحياته منذ نشئتها.

واضاف "كمال" ان خلال الفترة الأخيرة قلت أعماله الفنية وذلك لما حمل على عاتقه من مهام إدارية كبرى، كما اردف "ان أكون متفرغ للإبداع ومع الوقت أصبحت وكيل لأنشطة الوزارة بوزارة التربية والتعليم ثم اصبحت المتحدث الرسمي باسم الإدارة مع ٣ من الوزراء من عام ٢٠١٤ الي عام ٢٠١٧ إلي أن اصبحت غير متفرغ تمام للفن وبدون أن أقول أني غير متفرغ كانت شركات الإنتاج إذا جئت في خاطرها لعمل ما يقولوا انه اصبح غير متفرغ".

كما وصف "كمال" مبنى التليفزيون عندما دخله اول مره انه السحر في حد ذاته، كما بدأت رحلته من التليفزيون من مسلسل "أوراق الورد" و "طيور بلا أجنحة، "وان الحياة ليست على وتيرة واحدة فتوقف "كمال" عن العمل في الصف الثالث الإعدادي من قبل أسرته وذلك للتركيز في مستقبلة الأكاديمي .

و تابع "كمال" ان جميع الأعمال الفنية التي قام بها خلال مسيرته اضافت للمجتمع قيم اخرى وهذه رسالة سامية يسعى الإنسان لها، وهكذا أسس أطفاله، " منذ نعومة اظافرهم، وعلى الجانب المهني فقال "كمال" خلال حديثه "الخناق ضاق عليا" هكذا وصف حياته الفنية بعدما تطرق للجانب الإداري.

السوشيال ميديا

وصف "كمال" السوشيال انها ساحة حرب، وان الحرب الحديثة أصبحت بـ"الزراير"، وأننا يوميًا نتعرض لكمية من التداول للمعلومات وهذا في حد ذاته حرب ومجال واسع لتداول الإشاعات، فيما أن الحرب النفسية عبر السوشيال ميديا أصبحت من اصعب الجروب، وانها صارت موجهة لشباب هذا الجيل الجديد.

واضاف ان السوشيال ميديا والهاتف مهم ولكن استخداماتنا نحن كعرب وشعب خاطئة، لذلك لابد من ان نتصدى للحرب تلك بالتحقق والتأكد.

آفة الترند

توجه الإعلام والصحافة بشكل عام إلى منحدر غير مسارة الطبيعي، وبدا لا يركز سوى على برامج التوك شو وما تحتويه من مادة لا تدفع المجتمع للأمام، وهذا ليست مهمة الصحافة والإعلام، وان لكل منهم مهمة سامية لا بد من ان تُحقق، هكذا اعرب الدكتور "هاني كمال" عن دور الإعلام والصحافة خلال السنوات الأخيرة.

بينما قال المنازل اصبحت "مكشوفة" بحسب ما اطلق عليه "كمال" وذلك عندما توجه الناس للتجارة بالمرض والعرض لجلب العديد من المشاهدات، وذلك نتيجة لغياب القيم والمعاير المجتمعية، التي لابد من ان نبنيها من جديد.

وفي الختام الندوة تقدمة إدارة الكلية بتقديم درع وشهادة تقدير لضيفها الكريم على ما قام به من أعمال اضافت لنا الكثير ورحلة إدارية حافلة بالنجاحات.