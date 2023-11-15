الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية وينتشر بعدة أحياء

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية وانتشر بعدة أحياء.

وفى وقت سابق، استشهد الطفل الفلسطينى أيهم محمود الشافعى "14 عامًا"، مُتأثرًا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مدينة البيرة الملاصقة لرام الله. 

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام. 
 

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