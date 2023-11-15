“تورتة” عملاقة.. احتفال خاص بمولد مارجرجس في يومه الرابع بالأقصر

شهد دير ماجرجس بالأقصر، احتفالات خاصة، خلال اليوم الرابع للاحتفال بذكرى مولد الشهيد العظيم، إذ احتفل الزائرين بتورتة مارجرجس التي تبلغ حوالي 5 أمتار والمقدمة من نادر ايوب مينا أحد أبناء المحافظة كهدية للزائرين داخل الاحتفال .

جاء ذلك بحضور ومباركة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والكهنة والرهبان، وعدد كبير من المحتفلين حول التورته التي كانت تتزين بصور والشهيد العظيم مارجرجس والبابا تواضروس الثاني ،وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ويأتي ذلك احتفالاً لذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد في فلسطين، بديره العامر في الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام في شهر نوفمبر بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة وهذا العام تقرر إقتصار الإحتفال على الزيارات اليومية فقط.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسيه والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بالإضافة إلي انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.