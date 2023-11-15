الوحدات المحلية بالبحيرة تستعد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

تشهد الوحدات المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة ،إستعدادات مكثفة لإستقبال موسم الشتاء والأمطار الغزيرة المتوقعة بمختلف أرجاء المحافظة ،وكذلك المتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى الانتها من صيانة محطات الصرف الزراعي ،ومتابعة مناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وغير الشرعية وغلقها.

وكذلك تنظيم حملات مكثفة لمتابعة كافة المعديات والمراكب النيلية ، والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها ،حرصا علي أرواح المواطنين .

كما استعدت البحيرة لموسم الشتاء والأمطار بـ1300 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط وسيارات الكسح ،والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

كانت محافظة البحيرة قد شهدت شهدت مدن وقري محافظة البحيرة ، علي مدار أمس الثلاثاء ، موجة من الأمطار الغزيرة، خاصة علي المراكز الشمالية ،وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية ،والتي أغرقت الشوارع وحولتها إلي برك من المياة ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، أو عيوب في عمليات الرصف .

وسارعت الوحدات المحلية بالدفع بعشرات المعدات وسيارات الكسح والأطقم ، لسحب المياة المتراكمة في الشوارع ،لسهولة عبور المواطنين، وسيولة مرور السيارات .

ولم تؤثر حركة الأمطار علي العمل داخل بوغاز رشيد أو ميناء الصيد بالمعدية ، حيث يسير العمل بشكل طبيعي .

وفي قري المحافظة سادت حالة من السعادة بين المزارعين ، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة ،والتي توفر نفقات ري الحقول ، بالإضافة إلي أن مياة الامطار تقضي علي الآفات الضارة بالنباتات.