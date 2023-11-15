د. عبدالسند يمامة: سأسعى لخلق روح تسامحية مع المستثمر المصري والقطاع الخاص

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإدارة هي سبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا حيث يوجد مشاكل في التنفيذ نتيجة سوء إدارة موارد الدولة، وغياب الأولويات، لافتا إلى أن عمل طرق أمر جيد لكن صرف 2 تريليون دولار ليس أمرا جيدا وكان أولى بها الصحة والتعليم، وهو نفس الأمر للقطار الكهربائي الذي كلف 1.2 مليار دولار.

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه قابل مستثمرين أجانب ويرى من خلال تلك المقابلات أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد، وهناك مجالات متاحة للاستثمار لكن إذا توفر المجال المناسب.

عدم الدخول في خصومة مع رجال الأعمال

وأوضح المرشح الرئاسي أن هناك فرص لتصدير العمالة للاستفادة من الخبرة الأجنبية واستقطاب أموال بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هناك مجالات يجب أن تترك للقطاع الخاص وأن تتفرغ الشركات الحكومية للمجالات القومية، كما يجب عدم الدخول في خصومة مع رجال الأعمال لأن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد لذلك يجب التصالح مع رجال الأعمال وعدم مزاحمة القطاع الخاص من شركات الدولة والجيش.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه سيسعى لروح تسامحية مع المستثمر المصري والقطاع الخاص بدون عند أو انتقام وأن يكون القانون هو الحكم بدون فرض دفع أموال أو تبرعات لأن هذا أمر اختياري.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه حدد المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وطرق حل تلك المشاكل.

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن الأزمة أن الاقتصاد المصري ضعيف لأنه اقتصاد ريعي استهلاكي وليس إنتاجي وتأثر بالأزمات التي يواجهها العالم خلال السنوات السابقة مثل انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إصلاحات في الهيكل الاقتصادي ومواجهة أزمة التضخم وانفلات الأسعار.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن هناك علاج للتضخم على المدى القصير والمتوسط والبعيد، موضحا أن العلاج على المستوى القصير يكون بزيادة المعروض من السلع ووقف ضريبة القيمة المضافة وعلى المدى الطويل زيادة الاستثمار ودغع عجلة الصناعة وكل تلك الحلول معروفة وليست أسرارا، بالإضافة إلى العمل على حل أزمة البطالة.