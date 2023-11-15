تركي الحمد ينفي شائعة وفاته ويطمئن جمهوره على صحته

تركي الحمد كاتب وروائي سعودي كبير تصدر اسمه مواقع السوشيال ميديا وموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب تداول انباء عن وفاته اليوم.

وخرج الدكتور تركي الحمد عبر صفحته بموقع "إكس" تويتر سابقا ونفى تلك الشائعة وطمئن جمهوره بالوطن العربي وقال: "أحبتي، ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح..وأود أن أطمئن الجميع بأنني بخير وعافية -ولله الحمد- وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة، شاكرًا ومقدرًا شعور الجميع".

فيما عبرت زوجة الكاتب السعودي تركي الحمد، عن استيائها عما يتم تداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجها، مطالبة الجميع تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر الأخبار التي تؤذي الآخرين.

محطات بحياة الكاتب تركي الحمد

يذكر أن تركي الحمد، ينتمي لعائلة من التجار أصولها من بريدة، محافظة القصيم، في السعودية، ولكنه وُلد في الأردن سنة 1953، وبعدها انتقلت عائلته وهو طفل إلى الدمام، في المحافظة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

انتقل الحمد إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 1985، ثم عاد إلى الرياض ليعمل مدرساً للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وكانت بداياته كاتباً في جريدة الرياض ثم انتقل سنة 1990 إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفي عام 1995 تقاعد وتفرغ للكتابة.

فيما اشتهر الكاتب والروائي، والصحفي، تركي الحمد برواية بثلاثية أطياف الأزقة المهجورة، التي نشرت لأول مرة عام 1998.