نصيحة ذكية لملابس أكثر نظافة ووقت أقل على "المنشر"

كشفت سيدة بريطانية عن حيلة ذكية تستعين بها لتجفيف الملابس بسرعة فائقة وجعل الغسيل يخرج نظيفاً من الغسالة.

حيلة ذكية تجفيف الملابس بسرعة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، زعمت السيدة أن تشغيل الغسالة على دورة تنظيف إضافية يخلص الملابس من الماء الزائد و"يخفض وقت التجفيف إلى النصف".

حيلة ذكية تجفيف الملابس بسرعة

وقال خبراء التنظيف أيضًا إن إضافة مغرفة من صودا الغسيل ليكتريك إلى كل غسلة يعزز من إزالة البقع ويترك الغسيل منتعشًا لأنه يخفف الماء العسر ويقلل إهدار الكهرباء.

قال الكثيرون إن دورة العصر الإضافية مفيدة بشكل خاص في أشهر الشتاء وأثناء الطقس الرطب عندما يستغرق الغسيل "أيامًا" حتى يجف.

حيلة ذكية تجفيف الملابس بسرعة

وسارع العشرات من أعضاء المجموعة إلى الاتفاق مع السيدة على أن النصيحتين كانتا "رائعتين"، وقالوا إن حيلة التجفيف كانت أفضل نصيحة تنظيف يحصلن عليها.

وقالت سيدة تعقيبا على استخدامها الحيلة: "نعم، أفعل هذا بعد كل غسلة مما يجعل تجفيف الملابس أسرع بكثير!"، وقالت أخرى أعمل أيضًا على تشغيل دورة الدوران بعد الغسيل وتقليل وقت التجفيف إلى النصف. واحدة من أفضل النصائح التي تلقيتها من هذه الصفحة!'

وعلقت سيدة أخرى على النصيحة قائلة،"لقد رأيت هذه النصيحة منشورة وبدأت في تطبيقها منذ بضعة أشهر، وكتبت أخرى: "إنه لأمر مدهش، ويجف بشكل أسرع بكثير على المنشر وفي المجفف".

ولم يكن الجميع مقتنعين بأن هذه الحيلة فعالة، إذ قالت إحدى النساء إنها "مضيعة للكهرباء".

وادعى آخر أن تشغيل دورة تنظيف إضافية يجعل الملابس أكثر تجعدًا.

لقد كان علي دائمًا أن أفعل هذا.

يمكن استخدام صودا الغسيل ليكتريك لتقليل الترسبات الكلسية في الماء العسر وهي معروفة بقدرتها على إذابة الشحوم والبقع الثقيلة على الأقطان والكتان.